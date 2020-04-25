25.04.2020 (13:10)

Военнослужащие ЮВО в Дагестане завершили работы по обслуживанию более 1 тыс. единиц техники

В мотострелковом соединении 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане завершились плановые работы по переводу более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Силами экипажей и водителей машин к новому учебному периоду подготовлены танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, недавно поступившие в соединение, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град-М».

При этом было использовано более 8 т моторных и трансмиссионных масел и около 1 т пластичных смазок, на каждой единице ВВТ выполнено допорядка 50 технических операций.

По результатам тщательной проверки, которую проведет комиссия, специально созданная из числа командного состава соединения, обслуженная техника получит допуск к эксплуатации в летнем периоде обучения.

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