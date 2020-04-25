25.04.2020 (12:58)

В Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии установили на постамент военный артиллерийский катер «Шмель»

В Астраханском гарнизоне на территории Спортивного центра морской и физической подготовки Каспийской флотилии установили на постамент военный артиллерийский катер «Шмель».

Катер проекта 1204 начала 70-х годов прошел реставрацию на морском судостроительном заводе Астрахани, а до этого находился на вооружении Каспийской флотилии и участвовал в боевых операциях.

За несколько часов с помощью многотонного крана и буксиров вспомогательного флота бронекатер доставили по водному каналу реки Волга и установили на постамент.

До торжественного открытия памятника, символа боевой славы военно-морского флота России, необходимо выполнить ещё ряд работ по зачистке территории, укладке асфальтового покрытия, благоустройству газонов и клумб.

Открытие памятника планируется в мае текущего года, данное мероприятие находится на особом контроле командующего Каспийской флотилией.

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