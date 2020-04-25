25.04.2020 (12:46)

Сводный отряд РХБ защиты ЮВО произвел дезинфекцию на ОАО «Завод радиотехнического оборудования» в Волгограде

Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провел дезинфекцию более 8 тыс. кв. м цехов и административных помещений на заводе радиотехнического оборудования в Волгограде.

В рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций военнослужащие, применив специальный раствор ДТС-ГК, выполнили обработку фасадов зданий, рабочих мест в цехах, административных помещений, прилегающих к ним дорог и территории при помощи 4-х авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов

ДКВ-1.

Для специальной обработки было израсходовано около 6 т дезинфицирующего раствора.

В течение двух недель подразделения РХБЗ ЮВО провели дезинфекцию более чем 60-ти предприятий оборонно-промышленного комплекса на Юге России.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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