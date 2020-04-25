25.04.2020 (12:23)

На полигоне Сосновый бор в Бурятии десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ сдают контрольную проверку

На войсковом стрельбище полигона «Сосновый бор» в Бурятии, с военнослужащими Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведены контрольные занятия по огневой подготовке.

Данные занятия прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения 2020 года. Военнослужащие продемонстрировали свои профессиональные навыки и показали высокие результаты при выполнении упражнений контрольных стрельб и нормативов по огневой подготовке.

Высокий уровень боевой выучки российских десантников обусловлен тем, что более 90% подразделений соединения укомплектовано военнослужащими по контракту.

Контрольным занятиям по огневой подготовке предшествовало изучение теории и требований безопасности, отработка навыков изготовки к бою, смены огневой позиции, приведения оружия к нормальному бою и выверки прицелов, выполнение нормативов по разборке и автомата АК-74М, снаряжению магазина, метанию ручных гранат и др.

В ходе контрольного занятия десантники подтвердили свои высокие профессиональные навыки.

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