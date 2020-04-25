25.04.2020 (12:23)
На полигоне Сосновый бор в Бурятии десантники отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ сдают контрольную проверку
На войсковом стрельбище полигона «Сосновый бор» в Бурятии, с военнослужащими Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведены контрольные занятия по огневой подготовке.
Данные занятия прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения 2020 года. Военнослужащие продемонстрировали свои профессиональные навыки и показали высокие результаты при выполнении упражнений контрольных стрельб и нормативов по огневой подготовке.
Высокий уровень боевой выучки российских десантников обусловлен тем, что более 90% подразделений соединения укомплектовано военнослужащими по контракту.
Контрольным занятиям по огневой подготовке предшествовало изучение теории и требований безопасности, отработка навыков изготовки к бою, смены огневой позиции, приведения оружия к нормальному бою и выверки прицелов, выполнение нормативов по разборке и автомата АК-74М, снаряжению магазина, метанию ручных гранат и др.
В ходе контрольного занятия десантники подтвердили свои высокие профессиональные навыки.