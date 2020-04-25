25.04.2020 (12:01)

Десантники Ивановского гвардейского соединении ВДВ совершили более 1500 прыжков с парашютом за одни сутки

В Воздушно-десантных войсках мероприятия воздушно-десантной подготовки не останавливаются ни на один день.

Накануне, десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 1500 прыжков с парашютом из различных типов самолетов военно-транспортной авиации на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2» ночью и днем.

Рано утром, около 03.00, первая корабельная группа, взлетев на самолете Ан-2 с аэродрома «Иваново-Северный», совершила пристрелочный прыжок с высоты 600 метров на площадку приземления «Ясюниха» в Ивановской области. Для выполнения подобного десантирования допускаются только опытные парашютисты-десантники, так как при снижении военнослужащий практически не управляет парашютом. Это необходимо для лётчиков, чтобы они смогли оценить обстановку и в дальнейшем производить десантирование, делая лишь не большие поправки на ветер.

Следом началось массовое десантирование, в ходе которого было совершено около 20 самолетовылетов и десантировано около 400 военнослужащих. Половина прыжков была совершена в ночных условиях.

По возвращении на аэродром взлета, личный состав соединения загрузился в ожидавшие его самолеты Ил-76МД, которые, загрузив более 1000 военнослужащих, десантировали их на площадку приземления «Будихино» в Костромской области.

После приземления, подразделения отработали тактические задачи по действиям после приземления.

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