25.04.2020 (12:15)

Военные автоинспекторы ЦВО проводят акцию «Автошина» в Оренбургской области

оторый ВМФ России ием «КАМПО» В Оренбургской области сотрудники военной автоинспекции Центрального военного округа проводят акцию «Автошина», направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В ходе мероприятия инспекторы ВАИ проверяют состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации. За текущий месяц проверено около 2,5 тыс. единиц военной техники, в их числе современные КАМАЗы, Уралы, УАЗы «Патриот». Также инспектора во время остановки автомобилей в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций проверяют у водителей наличие медицинских масок.

В мае сотрудники военной автоинспекции Центрального военного округа проведут акцию «Трезвый водитель».

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