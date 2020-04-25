25.04.2020 (10:38)

Экипажи армейской авиации ЦВО отработали эвакуацию условно раненных в ходе учения в горах Алтая

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа в ходе учения в Горном Алтае отработали эвакуацию условно раненных на высоте от 2 до 3,5 тысяч метров с посадочных площадок ограниченного размера.

В ходе завершившегося учения экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 выполнили более 50 посадок на высокогорные посадочные площадки ограниченного размера. Эвакуация раненных производилась как посадочным способом, так и с помощью лебедки. Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали ведение воздушной разведки днем и ночью с использованием очков ночного видения, преодоление горных перевалов и ущелий, а также прикрытие наземных сил.

Всего в учении принимало участие восемь вертолетов Ми-24 и 12 вертолетов Ми-8. Выполнение учебно-боевых задач проходило в условиях разреженного воздуха и резких перепадов температур.

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