25.04.2020 (11:15)

На снабжение частей и кораблей ВМФ России поступит новый морской универсальный нож НМУ

В ближайшей перспективе на снабжение частей и кораблей ВМФ России поступит новая модификация универсального морского ножа НМУ.

В соответствии с тактико-техническими требованиями ВМФ, подмосковным предприятием «КАМПО» в 2019 году была завершена инициативная разработка ножа морского универсального (НМУ), который предназначен для работ по подготовке имущества, используемого в ходе швартовных операций, такелажных, электротехнических и аварийно-спасательных работ личным составом кораблей, судов и береговых частей ВМФ.

Особенностью ножа является наличие специального инструмента – стриппера – на вспомогательном клинке, обеспечивающего подрезание и снятие изоляции с кабелей и проводов при выполнении электромонтажных работ, а также наличие свайки, позволяющей выполнять такелажные работы с растительными и синтетическими канатами и тросами.

В настоящий момент проводятся мероприятия по принятию ножа НМУ на снабжение ВМФ России. В рамках подготовки серийного производства изготавливается современная технологическая оснастка, готовится выпуск первой установочной партии новых изделий. С 2020 года планируется поставка ножей по государственному контракту.

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