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25.04.2020 (07:28)

Военнослужащие ВВО усовершенствовали учебно-материальную базу полигонов в Бурятии

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, усовершенствована учебно-материальная база.

С целью внедрения в боевую подготовку опыта, приобретенного в современных вооруженных конфликтах, на войсковом стрельбище полигона Бурдуны соорудили объекты для выполнения таких упражнений, как наступление и ведение обороны в населенном пункте.

Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений в летнем периоде обучения, на войсковом стрельбище произвели модернизацию учебного поля боя с различными рвами, траншеями, перекрытыми щелями, ходами и сообщениями, где военнослужащие будут отрабатывать всевозможные действия согласно программе боевой подготовки.

В рамках подготовительного периода на полигоне Бурдуны военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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