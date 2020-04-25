25.04.2020 (07:28)
Военнослужащие ВВО усовершенствовали учебно-материальную базу полигонов в Бурятии
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, усовершенствована учебно-материальная база.
С целью внедрения в боевую подготовку опыта, приобретенного в современных вооруженных конфликтах, на войсковом стрельбище полигона Бурдуны соорудили объекты для выполнения таких упражнений, как наступление и ведение обороны в населенном пункте.
Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений в летнем периоде обучения, на войсковом стрельбище произвели модернизацию учебного поля боя с различными рвами, траншеями, перекрытыми щелями, ходами и сообщениями, где военнослужащие будут отрабатывать всевозможные действия согласно программе боевой подготовки.
В рамках подготовительного периода на полигоне Бурдуны военнослужащие обновили наглядные пособия по выполнению различных нормативов.