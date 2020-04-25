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25.04.2020 (07:22)

Сахалинские юнармейцы сняли видеоролик «Бессмертный полк дома»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне представители общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», юнармейцы села Троицкое Сахалинской области и воспитанники Троицкого детского дома, находясь в условиях самоизоляции, приняли участие в создании видеоролика «Бессмертный полк дома». Юнармейцы выучили и рассказали стихи, посвященные славному подвигу наших солдат, держа в руках портреты своих родных-участников Великой Отечественной войны.

 Акция «Бессмертный полк» проводится ежегодно по всей стране, и его участники традиционно принимают участие в параде в честь Дня Победы, и проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны-всех тех, кого затронула Великая Отечественная война.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Юнармия
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