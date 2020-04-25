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25.04.2020 (07:17)

Команды Дальневосточного ВОКУ готовятся к участию в конкурсах Армейских международных игр-2020

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) продолжаются тренировки команд для участия в конкурсах системы Армейских международных игр. Эти мероприятия  проводятся с соблюдением повышенных мер по предотвращению заболевания вирусными инфекциями.

Тренировки команд проводятся по усовершенствованным методикам. Одним из нововведений является выполнение стрельб из стрелкового оружия после физической нагрузки. Перед стрельбой курсанты выполняют ряд физических упражнений с преодолением полосы препятствий.

Экипажи боевых машин пехоты и танков выполняют стрельбу как с места, так и в движении по мишеням, которые появляются в случайном порядке. Также применяется система наставничества, когда чемпионы прошлых лет  делятся своим опытом  с представителями новых команд.

Дальневосточное ВОКУ является одной из сильнейших школ подготовки команд для участия в армейских играх. Училище принимает участие в международных соревнованиях АрМИ с 2016 года и в течение этого времени курсанты – дальневосточники регулярно занимают лидирующие позиции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военное училище , Военное образование , Боевая подготовка , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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