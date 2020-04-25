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25.04.2020 (07:14)

Юнармейцы Забайкальского края активно готовятся к заключительному этапу «Шахматной зарницы»

В режиме самоизоляции киберспорт стал очень популярен, и юнармейцы Забайкальского края не стоят в стороне.

Главным соревнованием в текущем месяце среди юнармейцев стала «Шахматная зарница». Онлайн-турнир проходит в три этапа 15, 22 и 29 апреля. Для турниров выбрали швейцарскую систему с контролем времени по 5 минут на партию +3 секунды на ход каждому участнику.

Все юнармейцы Забайкальского края активно готовятся к заключительному третьему этапу «Шахматной зарницы», ведь участники, занявшие призовые 1-5 места в каждом этапе, награждаются памятными подарками от Центра интеллектуальной культуры и спорта движения «Юнармия».

Турнир позволяет участникам развить мыслительные способности, силу воли, целеустремленность, умения достойно выигрывать и проигрывать, а также извлекать уроки из допущенных ошибок.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Восточный военный округ , Социальное развитие , Юнармия
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