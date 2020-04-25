25.04.2020 (07:09)

Офицеры Приморской общевойсковой армии ВВО оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Офицеры Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа доставляют ветеранам Великой Отечественной войны медикаменты и продовольственные наборы.

Уже не впервые офицеры объединения навещают ветеранов Ивана Афанасьевича Ченцова, Дмитрия Александровича Чернышева, а также Геннадия Илларионовича Фисенко.

Так, после медицинского осмотра и специальной обработки подъезда, военнослужащие передали ветеранам комплекты медицинских масок, антисептиков, а также продуктовые наборы. Акция проходит в строгом соблюдении противоэпидемиологических мероприятий.

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии ВВО ежедневно организуют подобные выезды. Каждое посещение офицерами ветеранов Великой Отечественной войны начинается с измерения температуры и инструктажа по соблюдению социальной дистанции. Военнослужащие обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором руки, надевают стерильные медицинские перчатки и медицинские маски.

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