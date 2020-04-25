25.04.2020 (04:28)

Дежурные силы спасательного отряда ТОФ в ходе учения в Японском море оказали помощи судну, терпящему бедствие

Спасатели Тихоокеанского флота провели в Японском море специальное учение по оказанию помощи судну, терпящему бедствие, и спасению личного состава, оказавшегося в воде. К учению привлекались пожарное судно ПЖС-92, пожарный катер ПЖК-1515, а также водолазный катер «РВК-1943».

В заливе Петра Великого дежурные силы аварийно-спасательного отряда главной базы Тихоокеанского флота в ходе учения отработали действия по оказанию помощи судну, которое вследствие пожара утратило ход. На условно аварийное судно, подавшее сигнал бедствия, в открытом море была осуществлена высадка аварийно-спасательных партий со специальным оборудованием. Военные спасатели произвели разведку очагов возгорания и, опираясь на полученные объективные данные, приступили к их локализации.

После ликвидации условного пожара и повреждений на судне, участниками учения были отработаны упражнения по буксировке аварийного судна, ведению спасательных действий с использованием спасательных устройств и средств при массовом спасании личного состава плавающего на воде, приему-передаче топлива и грузов в море.

Кроме того, в ходе учения были отработаны действия по управлению судами спасательного отряда при совместном маневрировании в условиях ограниченной видимости в районах интенсивного судоходства.

Учения спасательных сил на Тихоокеанском флоте проводятся регулярно с целью проверки уровня подготовленности специалистов к организации мероприятий поисково-спасательного обеспечения.

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