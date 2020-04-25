25.04.2020 (06:00)

Российские специалисты РХБ защиты провели санобработку одного из крупнейших в Сербии геронтологических центров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские специалисты РХБ защиты провели санобработку одного из крупнейших в Сербии геронтологических центров

Российские специалисты РХБ защиты провели санитарную обработку одного из трёх крупнейших в Сербии геронтологических центров. Он находится в Белграде и рассчитан на 600 пациентов.

Химики провели дезинфекцию внутренних помещений, используя специальные спиртовые растворы, а также обработали прилегающие территории с использованием авторазливочных станций АРС-14 КМ.

Решение о спецобработке геронтологических центров в республике было принято на совместном совещании российских специалистов и их сербских коллег из кризисного штаба. Пожилые люди наиболее уязвимы к новой коронавирусной инфекции. В основном это связано с тем, что они более подвержены осложнениям из-за сопутствующих заболеваний. Поэтому было принято решение провести обработку учреждений для людей пожилого возраста: геронтологических центров, домов престарелых и пансионатов в Республике Сербия.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили совместные дезинфекционные мероприятия. За сутки обработано 14 объектов в городах Белград, Заечар и Княжевац.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 22 пациентов, инфицированных COVID-19, в больницах Белграда, Чуприи и Парачина. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городов Прешево и Буяновац.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Сербии, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 100 объектах в 19 городах республики: Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар и Княжевац. Обработано около 215 зданий и сооружений общей площадью более 1041 тыс. кв. метров, 54 участка дорог с твердым покрытием площадью около 400 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 500 пациентов, инфицированных COVID-19.

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