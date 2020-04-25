25.04.2020 (05:00)

Российские военные врачи и их итальянские коллеги вылечили 40 пациентов с COVID-19 в госпитале Бергамо



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Совместная работа российских и итальянских военных медиков в полевом госпитале Бергамо

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Обработка дома для пристарелых «Маджи» в Брешии 1 2

Российские военные врачи совместно с итальянскими медицинскими специалистами уже вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией.

«В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступило 80 заболевших коронавирусной инфекцией, – сообщил старший группы медицинских специалистов Минобороны России подполковник Александр Юманов. – 40 пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя. Пациенты доставляются в госпиталь с тяжелой, средней и лёгкой формой заболевания. Больше всего пациентов с легкой и средней формой, однако тяжелых больных с дыхательной недостаточностью тоже много. Они требуют постоянного контроля состояния и ухода медицинского персонала. В отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором трудятся российские специалисты, поступили 15 заболевших с тяжелой формой инфекции. Все они стабилизированы, и большинство из них переведены в отделение терапии для окончательного выздоровления».

В настоящее время на лечении в госпитале находятся 40 больных, которым российскими и итальянскими специалистами оказывается необходимая помощь.

Кроме того, российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог трех лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия). Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Ураго-д’Ольо, Рудьяно и Кастреццато.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей более чем в 74 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 82 зданий и сооружений, более 630 тыс. кв. метров внутренних помещений и более 115 тыс. кв. метров дорог с твёрдым покрытием.

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