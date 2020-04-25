25.04.2020 (06:30)

Подмосковные военнослужащие навестили ветеранов Великой Отечественной войны

В Московской области военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) навестили ветеранов Великой Отечественной войны и передали им продуктовые наборы.

Военнослужащие совместно с юнармейцами и представителями движения «Волонтеры Победы» навестили 94-летнего Иванова Алексея Григорьевича, 91-летнего Белкина Александра Алексеевича, 94-летнею Сурину Софью Васильевну, 94-летнего Николаева Николая Александровича и других ветеранов.

Гости уточнили состояние здоровья у ветеранов и при необходимости обратились к сотрудникам медицинской службы для детального осмотра. Всем ветеранам были вручены продуктовые наборы с крупами, молочными продуктами, фруктами и сладостями.

Перед выездом все военнослужащие были полностью обследованы медиками и проинструктированы. Все встречи были организованы с обязательным условием — маски, перчатки и обработка рук дезинфицирующим средством.

Всего в акции приняло участие порядка 50 военнослужащих и около 15 юнармейцев Кантемировкой танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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