25.04.2020 (06:00)

Батальон почётного караула ЗВО отмечает 64-ю годовщину со дня формирования

Почётный караул видов войск Вооружённых Сил Российской Федерации и Военный образцовый оркестр Почетного караула отмечают 64-ю годовщину с момента своего формирования. Структурно подразделение входит в состав отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа.

В Лефортовских казармах, где расквартированы военнослужащие Почётного караула, прошли мероприятия, посвященные 64-й годовщины, во время которой были вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим и ветеранам, проводящим активную военно-патриотическую работу.

В рамках онлайн дня открытых дверей всем гостям была продемонстрирована историческая военная форма караула и другие реликвии лейб-гвардии Преображенского полка, датируемые XIX веком, а также в завершении мероприятия для онлайн гостей были сыграны оркестровые марши различных эпох.

Почётный караул был сформирован 29 ноября 1956 г., а в 1979 г. вошёл в состав комендантского полка. Почётный караул проводит ритуалы встреч и проводов глав иностранных государств и военных ведомств, возложения венков к могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества. Кроме того, он выполняет ритуалы по отданию военных почестей при открытии памятников, мемориалов и погребений, а также участвует в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Почётный караул представляет Вооружённые Силы РФ в зарубежных поездках. За последние годы военнослужащие посетили более трех десятков государств Азии, Европы и Америки.

Почётный караул за время своего существования выполнил более 310 тыс. церемоний, среди которых – встреча первого в мире космонавта Ю.А. Гагарина, открытие мемориальных комплексов у Кремлевской стены и на Поклонной горе, участие в параде войск на Красной площади, церемониях Олимпийских игр в Москве и Сочи, других мероприятиях.

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