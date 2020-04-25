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25.04.2020 (07:00)

Экипажи боевых вертолётов ЗВО нанесли ракетные удары по складам условного противника на учении в Нижегородской области

В Нижегородской области экипажи армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа уничтожили объекты инфраструктуры условного противника.

В ходе совместного учения с подразделениями мотострелковой дивизии округа экипажи вертолётов отдельного вертолётного полка выполнили перебазирование из Смоленской области на оперативный аэродром в районе общевойскового полигона Мулино (Нижегородская область), преодолев свыше 600 км.

В рамках розыгрыша тактического эпизода лётчики многоцелевых транспортных вертолётов Ми-8 отработали перелет на малой высоте в заданный район сосредоточения живой силы «противника», попутно преодолевая системы противовоздушной обороны во взаимодействии с радиотехническими войсками объединения, осуществили огневую поддержку с воздуха действий общевойсковых подразделений.

Основная учебно-боевая задача заключалась в нанесении ударов неуправляемыми авиационными ракетами класса «воздух-поверхность» по замаскированным целям, имитирующим склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Всего было задействовано более 10 вертолётов армейской авиации, выполнено свыше 15 вылетов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ , Боевая подготовка
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