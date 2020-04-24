24.04.2020 (21:01)

Саперы ЮВО в Калмыкии извлекли из блиндажей около 200 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны

Инженерно-саперная группа Южного военного округа (ЮВО) в Калмыкии

извлекла из подземных блиндажей времен Великой Отечественной войны около 200 взрывоопасных предметов (ВОП).

Заявка на разминирование в ЮВО поступила из районного военкомата, после чего военнослужащие идентифицировали первые находки и в настоящий момент продолжают извлечение. Все обнаруженные предметы будут уничтожаться на месте методом подрыва.

По сохранившимся архивам известно, что в 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей. Общая площадь территории, на которой возможно обнаружение ВОП превышает 10 гектаров.

Местные жители называют эти места опасными для землепользования и вспоминают случаи подрывов в конце 1980-х годов.

Всего в 2019 году саперы ЮВО на территории Калмыкии выполнили более 150 заявок, поступивших от военного комиссариата республики, уничтожив свыше 800 взрывоопасных предметов.

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