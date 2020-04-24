24.04.2020 (20:40)

В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении завершена контрольная проверка за зимний период обучения

В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении завершена контрольная проверка за зимний период обучения.

В течение двух недель, в период с 13 по 24 апреля текущего года гвардейцы “крылатой пехоты” показали свои профессиональные знания и умения, а также все, чему научились в ходе зимнего периода обучения. В рамках проверки были оценены теоретические знания и практические навыки личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки.

На войсковом стрельбище полигона «Камышинский», на контрольных занятиях по огневой подготовке, военнослужащие подразделений выполнили контрольное упражнение из автоматов АК-12, пулеметов ПКМ и метанию ручной осколочной гранаты. Кроме того, на полигоне проведены занятия по инженерной подготовке и РХБЗ. Контрольные занятия по военно-политической подготовке и общевоинским уставам были проведены с офицерами и личным составом соединения в пункте постоянной дислокации, а на контрольные занятия по специальной, воздушно-десантной подготовке, а также вождению автомобильной и бронетанковой техники был привлечен личный состав около 30 подразделений соединения.

Для оценки подготовки личного состава были сформированы специальные комиссии из офицеров управления соединения.

При проведении контрольных занятий был оценен уровень боевой выучки каждого военнослужащего и слаженность подразделений в целом, готовность вооружения и военной техники.

По результатам контрольной проверки за зимний период обучения будут подведены итоги и определены основные задачи по совершенствованию боевой подготовки военнослужащих и повышению профессиональных навыков военнослужащих в летнем периоде обучения.

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