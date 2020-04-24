24.04.2020 (20:33)

Ветераны Тульского гвардейского соединения ВДВ почтили память героев-десантников погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе

Двадцать лет прошло с памятных событий, когда в 23 апреля 2000 года воины “крылатой пехоты” гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, возвращаясь с железнодорожной станции с запасами материальных средств и горюче-смазочных материалов, у селения Сержень-Юрт вступили в неравный бой с наемниками полевых командиров Абу-Джафара и Абу-аль-Валида, устроившими засаду.

В ходе ожесточенного боя бандиты нанесли огневое поражение по колонне десантников. Благодаря своей подготовке и грамотным действиям командиров, по управлению подразделениями в ходе боя, Тульские десантники, спешились и, под прикрытием боевых машин десанта, открыли ответный огонь, отразив нападение боевиков. Но 16 отважных героев навечно “ушли в бессмертие”. Их имена навечно золотыми строками вписаны в историю прославленного соединения.

Накануне, ветераны и участники тех событий встретились у памятника «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах», чтобы отдать дань уважения и памяти героям-десантникам, возложив цветы и почтив их память минутой молчания.

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