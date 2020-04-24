24.04.2020 (20:15)

Врачебно-сестринские бригады ЗВО прибыли в лечебные учреждения Подмосковья

В соответствии с обращением местных органов власти первые пять врачебно-сестринских бригады, назначенных от танковой армии Западного военного округа, прибыли в лечебные учреждения Московской области.

Военные медики окажут помощь гражданским коллегам в лечении больных вирусными инфекциями. Врачебно-сестринские бригады укомплектованы необходимыми индивидуальными средствами защиты и прошли подготовку для работы в новых эпидемиологических условиях.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 13 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,9 млн кв м. Работа будет продолжена», - подвёл промежуточные итоги командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

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