25.04.2020 (00:10)

75 лет назад в ходе Второй мировой войны советские и американские войска встретились на Эльбе

75 лет назад, 25 апреля 1945 года в 13:30 по московскому времени, недалеко от немецкого города Торгау произошла встреча войск 1-го Украинского фронта и 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии.

Событие вошло в историю как встреча на Эльбе. В ней участвовали бойцы роты лейтенанта Григория Голобородько и разведгруппы лейтенанта Альберта Котцебу. Соединение двух мощнейших армий разделило территорию гитлеровской Германии пополам и тем самым способствовало скорейшему окончанию Второй мировой войны.

Встреча на Эльбе примечательна не только с исторической, но и с дипломатической точки зрения. В этот день представители двух стран, весьма далекие друг от друга, в порыве искренних чувств дали торжественное обещание сделать все возможное для предотвращения новой войны.

На официальном сайте Минобороны России можно познакомиться с самой полной подборкой архивных документов, отражающих детали этого события. Раздел «Союзники. Документы свидетельствуют» доступен по ссылке: http://mil.ru/files/files/allies/index.html.

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