24.04.2020 (20:03)

В Ярославской области военнослужащие ЗВО провели спецобработку закрытого на карантин детского сада

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку на объектах социальной и промышленной инфраструктуры предприятий в Ярославской области.

В Тутаеве военнослужащие провели спецобработку прилегающей территории, объектов и площадок детского сада, закрытого на карантин.

В Ростове проведено обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог на «Ростовском оптико-механического заводе». Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции.

Всего военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами поверхность общей площадью более 12 тыс. кв м.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Санкт-Петербурге и Твери.

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