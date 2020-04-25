25.04.2020 (00:00)

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период встречи союзных армий на Эльбе

На сайте военного ведомства продолжается публикация уникальных архивных фотографий военных лет.

Фотодокументальный проект «Встреча на Эльбе: неизвестные страницы» посвящен советским военачальникам, чьи войска 25 апреля 1945 года соединились на реке Эльба с войсками союзников по антигитлеровской коалиции – американцами.

Подборка фотоснимков из семейных архивов прославленных советских полководцев Конева, Жадова, Бакланова, Родимцева расскажет об официальных приветственных ритуалах в ставках союзных армий, о дружеских встречах и «взаимных» праздничных мероприятиях, проходивших в апреле и мае 1945 года в немецких городах Торгау и Висбаден, где стояли штабы советского 1-го Украинского фронта и американской 12-й группы армий.

Подробности первых встреч с американскими союзниками пользователи смогут узнать из представленного отрывка более поздней беседы маршала Конева и писателя Симонова (также участника знаменитой встречи на Эльбе). Любопытны воспоминания Ивана Степановича о личности и чертах характера американского генерала Омара Бредли, об обстоятельствах их официальных встреч и дружеском общении.

Уникален в своем роде впервые опубликованный в разделе знаменательный документ: приветственное письмо американского ветерана встречи на Эльбе – рядового Джозефа Половски лично маршалу Коневу в 1963 году, в котором американец тепло приветствует и поздравляет со знаменательной датой советского военачальника. Любителям истории будет интересен представленный фрагмент перевода этого письма, в котором Половски вспоминает совместную клятву, принесенную американцами и русскими в момент самой первой встречи: клятву жить в мире.

Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фото из семейных и личных архивов.

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