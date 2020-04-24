24.04.2020 (19:48)

Военнослужащим 201-й российской военной базы выплачено 483 млн. рублей жилищных субсидий с 2012 года

483 млн. рублей жилищных субсидий для приобретения недвижимости в личную собственность было выплачено военнослужащим 201-й военной базы Российской Федерации с 2012 года.

За восемь лет своей работы территориальное отделение федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) «Центррегионжилье» в г. Душанбе обеспечило постоянным жильем более 3,3 тысяч военнослужащих и членов их семей. Почти 3,2 тысячи военнослужащих обеспечены служебным жильем по месту прохождения службы в военных городках Душанбе, Бохтаре и Нуреке. Сотрудники ФГКУ «Центррегионжилье» Минобороны России продолжают работу по обеспечению служебным жильём военнослужащих российского соединения, находящегося за рубежом.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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