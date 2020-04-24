24.04.2020 (19:52)

Летчики дальневосточного соединения дальней авиации отработали нормативы по аварийному покиданию воздушного судна

В Амурской области в авиационном соединении дальней авиации летный состав и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы отработали нормативы по аварийному покиданию воздушного судна с парашютом при выполнении плановых учебно-тренировочных прыжков.

Прыжки с парашютными системами «Арбалет» и парашютами Д1-5У выполнялись с вертолеты Ми-8 с высот от 800 до 3000 метров.

В ходе тренировки отрабатывались нормативы на точность приземления на ограниченную площадку, а также подготовка к выполнению повторного прыжка.

За время тренировки было выполнено свыше 100 прыжков.

Всего на тренировке приняли участие более 50 летчиков, штурманов и авиационных спасателей соединения дальней авиации гарнизона «Украинка».

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава, для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

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