24.04.2020 (18:00)

В преддверии 75-летия Великой Победы курсанты военно-морских учебных заведений познакомились с уникальной коллекцией плакатов из фонда Президентской библиотеки

Курсанты военно-морских учебных заведений ознакомились в виртуальном режиме с коллекцией более 80 плакатов периода Великой Отечественной войны из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации. Которые оцифрованы и представлены в открытом доступе на портале Президентской библиотеки. Они станут частью масштабной электронной коллекции «Память о Великой Победе».

Плакаты издавались в Москве и Ленинграде в 1941-1944 годах. Большая часть из них предназначалась для поднятия боевого духа военных и гражданского населения. Вдохновляющие лозунги и цитаты, а также яркие образы бесстрашных советских людей, вставших на борьбу с врагом – главные особенности этих агитационных материалов. Среди новых поступлений – плакаты «Боец Красной Армии! Смело и стойко бейся с врагом за жизнь детей, за честь жены, за родной дом, за Родину!» художников Виктора Иванова и Ольги Буровой, «Бей так: что ни снаряд, то танк!» художника Виктора Корецкого, «Женщины-колхозницы! Заменяйте комбайнёров, ушедших на фронт!» художника Григория Ликмана и др.

Также на портале Президентской библиотеки опубликованы плакаты, которые в годы войны рассказывали о значимых событиях. С помощью этих изобразительных материалов люди узнавали официальную информацию о положении дел на фронте и об успехах армии. Например, благодаря работе художника Соломона Боима в 1943 году населению стало известно, что в боях за Сталинград с 10 января по 2 февраля советскими военнослужащими было взято в плен 24 генерала, 2 500 офицеров и 91 000 солдат.

Отдельные плакаты были посвящены подвигам героев, которые рисковали своей жизнью ради других. В работе художника Шиллингофского «Слава героям Советской земли. Подвиг дружинницы Клавдии Павловой» отражён момент, когда во время ожесточённого боя девушка на собственных плечах выносила и прятала на занятой немцами земле раненых советских солдат. «После боя Клавдия пробралась к ним и перенесла их всех за несколько километров к своим, за что получила похвалу и высокое одобрение лично от маршала Ворошилова», – читаем на плакате.

Среди материалов, предоставленных Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи, есть и плакаты, на которых изображены известные военачальники, политические деятели, Герои Советского Союза. На портале Президентской библиотеки можно увидеть портреты верховного главнокомандующего Иосифа Сталина, генерал-полковника Андрея Жданова, военного лётчика Николая Гастелло и др.

Все материалы, посвящённые Великой Отечественной войне, представлены в коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе». В неё включены официальные документы, фото- и кинохроника, газеты, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов. Коллекция формируется с 2010 года, содержит более 24 тысяч единиц хранения и постоянно пополняется.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице