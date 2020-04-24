24.04.2020 (18:45)

Кызылское ПКУ впервые выпустит кадет-девочек в 2020 году

Воспитанники и педагоги Кызылского президентского кадетского училища готовятся к первому выпуску кадет-девочек, который состоится в июне. 20 воспитанниц учебного заведения войдут в историю училища как первые кадеты-девочки, поступившие в Кызылское ПКУ и как первые выпускницы военного образовательного учреждения.

За время обучения девочки добились высоких результатов в учебе и спорте, не раз становились победителями и призерами олимпиад различного уровня. Четыре воспитанницы по итогам обучения получат аттестат с отличием, они также являются кандидатами на награждение медалью «За особые успехи в учении».

Сейчас выпускницы-кадеты готовятся к государственной (итоговой) аттестации, прошли военно-врачебную комиссию, включая профессионально-психологический отбор, и готовятся поступать в высшие учебные заведения. Более 70 процентов выпускниц планируют поступить в военные вузы Минобороны России. Девочки выбрали для себя профессии военного врача, переводчика и связиста.

Напомним, в июне 2019 года состоялся первый выпуск для 41 кадета Кызылского ПКУ.

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