Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.04.2020 (18:45)

Кызылское ПКУ впервые выпустит кадет-девочек в 2020 году

Воспитанники и педагоги Кызылского президентского кадетского училища готовятся к первому выпуску кадет-девочек, который состоится в июне. 20 воспитанниц учебного заведения войдут в историю училища как первые кадеты-девочки, поступившие в Кызылское ПКУ и как первые выпускницы военного образовательного учреждения.

За время обучения девочки добились высоких результатов в учебе и спорте, не раз становились победителями и призерами олимпиад различного уровня. Четыре воспитанницы по итогам обучения получат аттестат с отличием, они также являются кандидатами на награждение медалью «За особые успехи в учении».

Сейчас выпускницы-кадеты готовятся к государственной (итоговой) аттестации, прошли военно-врачебную комиссию, включая профессионально-психологический отбор, и готовятся поступать в высшие учебные заведения. Более 70 процентов выпускниц планируют поступить в военные вузы Минобороны России. Девочки выбрали для себя профессии военного врача, переводчика и связиста.

Напомним, в июне 2019 года состоялся первый выпуск для 41 кадета Кызылского ПКУ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Мотострелки ЦВО отразили условное нападения противника на КПП воинской части
Военнослужащие подразделения РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию территории и помещений соединения специального назначения
Экипажи МиГ-31 ЦВО зачистили воздушное пространство от авиации условного противника
Спецназ ЦВО уничтожил танковую базу «противника» под Самарой

Метки:
Центральный военный округ , Среднее образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false