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24.04.2020 (18:07)

Российские военнослужащие в Приднестровье оцифровали 5 тыс. документов для проекта «Дорога памяти»

В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжает работу пункт приема фотографий и других материалов, с целью их оцифровки и отправки в единую базу данных.

В общей сложности пункт обработал около 5 тыс. различных материалов, которые принесли военнослужащие и члены их семей, юнармейцы и местные жители.

Сохранить историю и рассказать о тех, кто сражался за Родину, – одна из главных целей проекта «Дорога памяти». К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Москве возводится главный храм Вооруженных Сил России. На его территории будет создана мультимедийная галерея «Дорога памяти», где будут представлены имена и фотографии участников Великой Отечественной войны, внесенных в единую базу данных.

Работа по оцифровке документов для проекта «Дорога памяти», который реализует Министерство обороны Российской Федерации, в ОГРВ ПРРМ будет продолжена.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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