24.04.2020 (17:53)

Подразделения РХБ защиты ЮВО выполнили спецобработку более 60 оборонных предприятий на Юге России

В течение двух недель подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) зашиты Южного военного округа (ЮВО) выполнили специальную обработку 62 предприятий оборонно-промышленного комплекса. О выполнении задач подразделениями специальной обработки сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«С 13 апреля подразделения РХБЗ округа провели дезинфекцию 62-х предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории 11-ти территориальных гарнизонов», – сказал генерал полковник Александр Дворников. «Всего на сегодняшний день заявки на проведение специальной обработки подали руководители 82-х предприятий. Мы и дальше готовы оказывать помощь, чтобы не останавливался производственный процесс в цехах оборонной промышленности», – подтвердил командующий.

Специалисты РХБ защиты выполнили дезинфекцию цехов, фасадов зданий, прилегающих к ним территорий и дорожных покрытий на заводах, производственных комплексах и в научно-исследовательских учреждениях Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Севастополе, Крыму, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной-Осетии и Калмыкии. Дезинфекция проведена на крупнейших авиастроительных предприятиях: ПАО «Роствертол», ПАО «ТАНТК им. Г.М.Бериева», ОПК Корпорации «МИГ», судостроительных и судоремонтных заводах «Звездочка», «Залив», «Прибой», металлургических заводах АО «Красный гидропресс», «Красный Октябрь», радиомеханических, машиностроительных и других производственных предприятиях Юга Росии.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тысячи военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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