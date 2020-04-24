24.04.2020 (17:48)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке

С военнослужащими мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

Одним из элементов специальной подготовки РВК МС, являются занятия по изучению языка региона пребывания, которые очень способствуют снятию барьера при общении с местным населением во время несения службы на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах в Зоне безопасности.

Специальная подготовка РВК МС, помимо языка, включает в себя изучение военно-политической обстановки в районе конфликта, норм международного права, культурных и исторических особенностей региона.

По признанию самих военнослужащих, знакомиться с культурой, обычаями, этнографическими особенностями местного населения всегда интересно, это обогащает духовный мир и расширяют кругозор.

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