24.04.2020 (17:42)

Мотострелки ЦВО отразили условное нападения противника на КПП воинской части

Военнослужащие подразделения антитеррора 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения предотвратили захват контрольно-пропускного пункта.

По замыслу учения группа неизвестных лиц с оружием напала на контрольно-пропускной пункт (КПП) с целью его захвата и дальнейшего проникновения на территорию складских помещений. Получив сигнал о нападении, подразделение антитеррора оперативно выдвинулось на место происшествия. При поддержке боевых машин пехоты БМП-2 военнослужащие заблокировали условного противника и подошли к захваченному зданию, а затем штурмом освободили захваченный объект. Во время учения также были отработаны действия по проведению инженерной разведки местности с целью обнаружения возможного минирования объектов, эвакуации условно раненых военнослужащих и оказания им первой помощи.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы дымовые шашки и холостые боеприпасы.

41 общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице