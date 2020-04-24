24.04.2020 (17:30)

На форуме «Армия-2020» обсудят сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол на тему: «Герои и антигерои. Правда и вымыслы о Второй мировой войне».

В современных условиях становится особенно актуально сохранить историческую память о героях, отстоявших свободу и независимость народов России и мира. В ходе мероприятия будут представлены документы и материалы из рассекреченных федеральных и ведомственных архивов о Великой Отечественной войне.

Участники круглого стола проанализируют формы и способы противодействия фальсификации событий войны 1941-45 годов, дадут экспертный анализ современных подходов к изучению событий на советско-германском и советско-японском фронтах.

К проведению дискуссии планируется привлечь ведущих ученых-историков, представителей органов законодательной и исполнительной власти, ветеранских и общественных организаций и представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Организатором круглого стола выступает Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Модераторами мероприятия выступят: начальник Научно-исследовательского Института военной истории ВА ГШ ВС Иван Иванович Басик; научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков, и ведущий советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Владимирович Гаврищук.

СПРАВОЧНО :

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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