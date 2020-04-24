Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.04.2020 (17:30)

На форуме «Армия-2020» обсудят сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол на тему: «Герои и антигерои. Правда и вымыслы о Второй мировой войне».

В современных условиях становится особенно актуально сохранить историческую память о героях, отстоявших свободу и независимость народов России и мира. В ходе мероприятия будут представлены документы и материалы из рассекреченных федеральных и ведомственных архивов о Великой Отечественной войне.

Участники круглого стола проанализируют формы и способы противодействия фальсификации событий войны 1941-45 годов, дадут экспертный анализ современных подходов к изучению событий на советско-германском и советско-японском фронтах.

К проведению дискуссии планируется привлечь ведущих ученых-историков, представителей органов законодательной и исполнительной власти, ветеранских и общественных организаций и представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

Организатором круглого стола выступает Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Модераторами мероприятия выступят: начальник Научно-исследовательского Института военной истории ВА ГШ ВС Иван Иванович Басик; научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков, и ведущий советник аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Владимирович Гаврищук.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 24 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию научно-исследовательского института в Северной Осетии
Военнослужащие ЮВО провели полную дезинфекцию школ и детских садов в военных городках на Юге России
Около 105 тысяч материалов о ветеранах ВОВ и тружениках тыла сведений собрали пункты сбора данных Приморского общевойскового объединения ВВО
В первом квартале 2020 года 25 военнослужащим Самарского гарнизона предоставили 178 млн рублей на покупку жилья

Метки:
Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , КВЦ Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false