Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.04.2020 (17:19)

Подразделение химзащиты ЗВО приступило к спецобработке социальной инфраструктуры в Новгородской области

Сегодня подразделение радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа приступило к проведению специальной обработки социальной инфраструктуры в Новгородской области.

В Окуловке военнослужащие обработали остановочные пункты общественного транспорта, дорожное покрытие и ряд социальных объектов. Площадь обработанной поверхности составила 10 тыс. кв. м.

Военнослужащие ЗВО также проведут обеззараживание в городах Великий Новгород, Валдай, Сольцы, Старая Русса, Боровичи, поселке городского типа Парфино, рабочем поселке Шимск.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Подразделения РХБЗ завершат спецобработку в Новгородской области 30 апреля.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Командарм танковой армии ЗВО отдал предпочтение танку Т-90 «Прорыв» после его апробации
Экипажи танковой армии представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по танковому биатлону
Полигоны танковой армии ЗВО в Московской и Нижегородской областях оборудуют радиоуправляемыми мишенями
Более 400 учений проведено в танковой армии ЗВО в зимнем периоде обучения

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Социальное развитие , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false