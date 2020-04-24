24.04.2020 (17:19)
Подразделение химзащиты ЗВО приступило к спецобработке социальной инфраструктуры в Новгородской области
Сегодня подразделение радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа приступило к проведению специальной обработки социальной инфраструктуры в Новгородской области.
В Окуловке военнослужащие обработали остановочные пункты общественного транспорта, дорожное покрытие и ряд социальных объектов. Площадь обработанной поверхности составила 10 тыс. кв. м.
Военнослужащие ЗВО также проведут обеззараживание в городах Великий Новгород, Валдай, Сольцы, Старая Русса, Боровичи, поселке городского типа Парфино, рабочем поселке Шимск.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.
Подразделения РХБЗ завершат спецобработку в Новгородской области 30 апреля.