24.04.2020 (17:19)

Подразделение химзащиты ЗВО приступило к спецобработке социальной инфраструктуры в Новгородской области

Сегодня подразделение радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа приступило к проведению специальной обработки социальной инфраструктуры в Новгородской области.

В Окуловке военнослужащие обработали остановочные пункты общественного транспорта, дорожное покрытие и ряд социальных объектов. Площадь обработанной поверхности составила 10 тыс. кв. м.

Военнослужащие ЗВО также проведут обеззараживание в городах Великий Новгород, Валдай, Сольцы, Старая Русса, Боровичи, поселке городского типа Парфино, рабочем поселке Шимск.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Подразделения РХБЗ завершат спецобработку в Новгородской области 30 апреля.

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