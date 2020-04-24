24.04.2020 (14:15)

Шойгу: пандемия коронавируса не должна повлиять на деятельность Российской армии

Пандемия коронавируса не должна повлиять на повседневную деятельность Российской армии и ее возможности по оказанию помощи в борьбе с коронавирусом, заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Этот вирус и эта пандемия никоим образом не должны повлиять на нашу работу, на учебный процесс, на подготовку и готовность не только к учебному процессу, но и к возможному применению. В данном случае я имею ввиду те войска и те группы, которые у нас сформированы для применения на предприятиях военно-промышленного комплекса, те войска РХБ защиты, которые у нас применяются в городах по запросу и губернаторов и мэров», – сказал Министр.

Глава военного ведомства подчеркнул, что на сегодняшний день жизнедеятельность войск идет по плану. «По плану проводится учеба, учения, полевые выходы. Все полигоны задействованы у нас более чем на 80 процентов», - рассказал министр.

Он отметил, что в ближайшее время выпускники довузовских военных учебных заведений будут сдавать ЕГЭ.

«По довузовским учебным заведениям мы обратились к Министерству образования, которое по всей стране проводит мероприятия, связанные с единым экзаменом, и здесь у нас налажен, по-моему, довольно неплохой контакт. До завершения учебного года у нас остается не так много времени, и мы обязаны предоставить нашим выпускникам довузовских учебных заведений все возможности, которые предусмотрены законом, для безболезненного поступления в высшие учебные заведения и прохождения дальнейшего обучения», – отметил глава Минобороны.

Он также обратил внимание на меры безопасности при проведении призыва и увольнения в запас. По словам Министра, в этом направлении «идет огромная работа».

«Я надеюсь и дальше мы пройдем этот путь также уверенно и спокойно. Везде организованны пункты дистанционного приема, дистанционного набора и естественно здесь мы не можем не обращать внимания на вопрос транспортировки. Тут особая нагрузка на наши структуры и надо постараться максимально задействовать все наши транспортные возможности», – отметил Министр.

По его словам, речь идет и об использовании отдельных вагонов, самолетов, автобусов.

«Все это должно быть организованно и продуманно. Все эти планы подготовлены, утверждены, я прошу обратить особое внимание на их реализацию», – заключил министр.

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