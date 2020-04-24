24.04.2020 (16:57)

Военнослужащие подразделения РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию территории и помещений соединения специального назначения

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41 общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию территории и помещений соединения специального назначения, дислоцируемого в Новосибирской области.

Для дезинфекции специалисты РХБ защиты использовали авторазливочную станцию АРС-14КВ и войсковые дезинфицирующие комплексы ДКВ-1. Путем распыления специального дезинфицирующего раствора, военнослужащие обработали территорию и различные поверхности контрольно-пропускного пункта воинской части, внутренних помещений зданий, основных и запасных выходов. Раствор, используемый военными химиками, применяется для дезинфекции зданий и помещений, а также обработки техники.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес, подогрева рабочих растворов.

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