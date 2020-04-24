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24.04.2020 (16:36)

Силы и войска Северного флота выполняют задачи боевой подготовки в штормовых условиях

Продолжающийся несколько дней в Баренцевом море шестибальный шторм внёс коррективы в планы боевой подготовки сил Северного флота. Корабли, обладающие ограниченной мореходностью, а также катера были укрыты в пунктах базирования. Их экипажи в настоящее время занимаются базовой подготовкой, проводят занятия на материальной части, обслуживают вооружение кораблей и технические средства.

В штормовых условиях Баренцева моря действуют несколько экипажей атомных подводных лодок разных соединений подводных сил Северного флота. Они продолжают отрабатывать задачи курса боевой подготовки в подводном положении.

Полёты авиации осуществляются с отдельных аэродромов объединения ВВС и ПВО Северного флота на Кольском полуострове с дооценкой метеорологических условий.

Боевая подготовка личного состава сухопутных и береговых войск Северного флота проходит в учебных центрах, расположенных в пунктах постоянной дислокации.

По прогнозам гидрометеорологического центра Северного флота, улучшение погодных условий на Кольском полуострове и в Баренцевом море ожидается через несколько дней.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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