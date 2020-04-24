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24.04.2020 (14:00)

Военные врачи помогут в лечении заражённых коронавирусом в Подмосковье

Медики Минобороны РФ окажут помощь в лечении заражённых коронавирусом в Подмосковье. Об этом сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании. 

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области, решение об оказании помощи принято», – сказал Шойгу.

По словам министра, военные должны поддержать тех, кто сегодня находится в сложной ситуации, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса.

«Там мы работаем, помогаем, потому что государственный оборонный заказ должен быть, безусловно выполнен. Те мероприятия, которые мы наметили по работе и поддержке работы предприятий военно-промышленного комплекса, должны выполняться полностью», – подчеркнул глава военного ведомства.

Ранее Министр обороны сообщил, что в Вооружённых силах создан резерв для помощи регионам России, сформированы 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Медицина , Селекторное совещание , COVID-19
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