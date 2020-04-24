24.04.2020 (16:18)
Подразделение химзащиты ЗВО совершило 150-км марш в Тверскую область для спецобработки социальной инфраструктуры
Сегодня подразделение радиационной, химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа совершило марш протяжённостью 150 км из Московской в Тверскую область для проведения специальной обработки Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Г. К. Жукова и социальной инфраструктуры города.
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев отдал распоряжение о проведении военнослужащими танковой армии мероприятий по специальной обработке ВА ВКО и социальных объектов города. Военнослужащие проведут дезинфекцию около 300 тысяч квадратных метров.
Для спецобработки военнослужащие в средствах индивидуальной защиты применят специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.
Ранее в Твери военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию вагоностроительного завода.