24.04.2020 (16:05)

Кинологи ЗВО в онлайн-формате проведут окружной конкурс «Верный друг»

Кинологи Западного военного округа выступят в окружном этапе Всеармейского конкурса «Верный друг» вместе со своими питомцами на полигоне во Владимирской области.

Особенностью проведения состязаний на трассе «дог-биатлона», а также полосе препятствий и служебной выучки станет интерактивное судейство команд. Все команды также будут выступать с использованием индивидуальных марлевых повязок. На трассе биатлонисты будут выступать с разницей в 20 минут и исключительно в составе своей команды.

Судейская комиссия будет оценивать результаты каждого из этапов конкурса on-line c использованием наземных и воздушных трансляций видеокамер.

Для обеспечения технической возможности военные связисты Западного военного округа используют аппаратуру из состава мобильного комплекса видеотрансляции, а также станцию спутниковой связи «Аурига».

Всего планируется к участию около 50 вожатых служебных собак из авиационного, танкового, общевойсковых объединений и флота округа.

Продлятся соревнования в течение недели, победитель представит свой военный округ на Всеармейских соревнованиях в учебном центре собаководства в Подмосковье.

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