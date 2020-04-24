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24.04.2020 (15:20)

Полигоны танковой армии ЗВО в Московской и Нижегородской областях оборудуют радиоуправляемыми мишенями

Командующий танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель сообщил о развитии учебно-материальной базы объединения в ходе подготовки к летнему периоду обучения.

«Все полигоны в местах дислокации армии обеспечены новыми радиоуправляемыми мишенями. В текущем периоде учебно-материальную базу пополнят более 150 единиц полигонного оборудования, в т.ч. свыше 100 радиоуправляемых мишеней в Московской и Нижегородской областях.

Для выполнения практических стрельб на полигонах танкового объединения будет подготовлено более 3 тыс. различных мишеней, имитирующих тяжёлую технику, артиллерийские системы, огневые средства и живую силу условного противника», – сообщил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«В пунктах постоянной дислокации мы обновляем полигоны и учебные поля для совершенствования выучки подразделений без отрыва от мест расположения. На всех полигонах и учебно-тренировочных комплексах гвардейской танковой армии ЗВО сейчас завершается комплекс мероприятий по подготовке специальной техники и учебно-материальной базы к летнему периоду обучения», – отметил командующий армией.

Танковая армия Западного военного округа дислоцирована в Москве, Московской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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