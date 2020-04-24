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24.04.2020 (15:28)

Командарм танковой армии ЗВО отдал предпочтение танку Т-90 «Прорыв» после его апробации

Командующий танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель принял личное участие в приёмке новейших танков Т-90 «Прорыв» и начале их эксплуатации в армии.

«За более чем 30-летний период службы в Вооружённых Силах на чём только не приходилось ездить. До недавнего времени моим любимым танком был Т-80, однако сейчас однозначно это Т-90 «Прорыв». Просто Т-90 «Прорыв» – машина другого, более высокого уровня. Об этом вам могу сказать не только я, но и все, кто лично опробовал Т-90», - выразил своё восхищение генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«В зимнем периоде обучения военнослужащим гвардейской танковой армии ЗВО предстояло освоить поступающие новые виды образцов вооружения и военной техники. В их числе новейшие танки Т-90М «Прорыв».  Они значительно повышают боевые возможности подразделений, на качественно более высоком уровне решаются поставленные задачи», - отметил командующий армией.

Танковая армия Западного военного округа дислоцирована в Москве, Московской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Танковые войска , Танки , Западный военный округ , Перевооружение
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