24.04.2020 (15:14)

Экипажи МиГ-31 ЦВО зачистили воздушное пространство от авиации условного противника

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31 объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали зачистку воздушного пространства от авиации условного противника в ходе учения в Прикамье.

Истребители-перехватчики с помощью радиолокационных станций (РЛС) «Заслон-М» обнаружили и распознали цели типа «истребитель», которые выполняли патрулирование границ оперативного района. В ходе зачистки воздушного пространства экипажи МиГ-31 уничтожили авиацию «противника» и обеспечили безопасные условия для нанесения массированного ракетно-бомбового удара.

После уничтожения авиационных сил условного противника истребители-бомбардировщики Су-34 выполнили пуски авиационных ракет и бомбометание по наземным целям, имитирующим командные пункты и радиоузлы «противника».

Всего в учении было задействовано восемь истребителей-перехватчиков Миг-31 и четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

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