24.04.2020 (15:23)

Экипажи танковой армии представят Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по танковому биатлону

Командующий танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель подвёл итоги участия военнослужащих объединения в проведении отборочных этапов конкурсов Армейских международных игр «АРМИ-2020».

«Солдаты и офицеры гвардейской танковой армии приняли активное участие в отборочных этапах соревнований Международных армейских игр «АрМИ-2020»: «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Отличники войсковой разведки», «Безопасный маршрут», «Мастера артиллерийского огня», «Военно-медицинская эстафета», - сообщил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«Могу с гордостью отметить, что именно наши экипажи будут представлять Западный военный округ на Всеармейском этапе конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Уверен, они смогут достойно представить Вооружённые Силы России на международных конкурсах», - отметил командующий армией.

Танковая армия Западного военного округа дислоцирована в Москве, Московской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице