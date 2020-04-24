24.04.2020 (15:10)

Более 400 учений проведено в танковой армии ЗВО в зимнем периоде обучения

Командующий танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель подвёл итоги контрольной проверки войск за зимний период обучения.

«В зимнем периоде обучения проведено более 400 учений, из которых 12 межвидовые с привлечением авиации, порядка 1,5 тысяч боевых стрельб подразделений. Механики-водители выполнили более 1 тысячи зачётных и контрольных упражнений по вождению боевых машин. В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБЗ, связи, инженерных войск уже проведены лагерные сборы и полевые выходы»», - сообщил генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«По результатам контрольной проверки за зимний период обучения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество соединений и воинских частей, получивших хорошие оценки, увеличилось более чем в 1,5 раза. В танковых подразделениях на 7 процентов увеличился средний балл за выполнение упражнений контрольных стрельб штатным снарядом и на 5 процентов – средний навод механиков-водителей танков», - отметил командующий армией.

Танковая армия Западного военного округа дислоцирована в Москве, Московской, Ярославской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях.

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