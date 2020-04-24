24.04.2020 (14:33)

Летчики Балтфлота в ходе плановых тренировок отработали нанесение удара по кораблям условного противника

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море.

Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили атаки на мишени, имитирующие отряд кораблей условного противника.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

В общей сложности, в тренировках было задействовано около десяти самолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

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