24.04.2020 (14:39)

В Ярославской области военнослужащие ЗВО провели спецобработку «Ростовского оптико-механического завода»

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку на объектах промышленных предприятий в Ярославской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог на «Ростовском оптико-механического заводе».

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 10 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Санкт-Петербурге и Твери.

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