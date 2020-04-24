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24.04.2020 (14:05)

Специалисты РЭБ ЦВО в ходе контрольной проверки подавили беспилотники условного противника

Военнослужащие войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа подавили беспилотные летательные аппараты условного противника в Самарской области.

В ходе контрольной проверки за зимний период обучения на Рощинском полигоне подразделения РЭБ выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи.

Используя беспилотные летательные аппараты «Леер-3», военнослужащие создали сложную помеховую обстановку и подавили радиоканалы связи условного противника. Кроме того, личный состав выполнил специальные задачи по радиомаскировке своих войск. Используя автоматизированные станции помех, они подавили сигнал сотовой связи в указанном районе.

В ходе контрольных занятий подразделения продемонстрировали хорошие навыки при работе на штатных образцах специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты
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